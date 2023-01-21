Бизнесмен Трабер простил избившего его врача Ниязова

После примирения сторон дебошир выпущен из СИЗО.
Врача-дебошира Анвара Ниязова, устроившего драку в самолете с бизнесменом Ильей Трабером, выпустили из СИЗО, после примирения сторон.
«К Илье Ильичу обратилась мать [врача], помимо обращения самого Ниязова. А он все-таки человек старой формации, правильной, и обращение матери не мог оставить без своей реакции», – рассказал адвокат Трабера Игорь Сочиянц.
После обращения матери Ниязова бизнесмен простил врача–дебошира, а также забрал заявление из полиции.
Напомним, что инцидент произошел в конце ноября 2022 года. Не поделив места 35-летний врач пять раз ударил 72-летнего бизнесмена по голове и руке, а также сломал ему палец.
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