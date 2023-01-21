Рыбак утонул в окрестностях петербургской дамбы

Предварительно, причиной стала пробоина в лодке.
Как сообщают журналисты, днем 21 января недалеко от петербургской дамбы двое рыбаков решили отплыть на Неву, чтобы ловить рыбу, однако рыбалка закончилась инцидентом толком и не начавшись.
Один из рыбаков ушел под воду и скончался, не сумев выбраться. По предварительной информации, причиной инцидента стала пробоина в лодке рыбаков. У мужчин не было спасательных жилетов или круга.
Напоминаем, что в Санкт-Петербурге неожиданно теплая погода для нынешнего времени года, в связи с чем слой льда стал тоньше. На данный момент сохраняется опасность для рыбаков и любителей покататься на натуральном льду из-за сильной оттепели.
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