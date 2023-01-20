Водитель кроссовера на Сретенском бульваре в Москве не справился с управлением и врезался в здание

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20 января 2023, 22:49

В центре Москвы в пятницу вечером водитель автомобиля на Сретенском бульваре не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что авария произошла в районе д. 6 на Сретенском бульваре. Пострадавших нет, передало Агентство городских новостей «Москва».

Представители столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры указали, что на Тургеневской площади в районе д. 2 автомобиль въехал в фасад здания. На месте ДТП работают оперативные службы. Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее в пятницу в Зеленограде на Сосновой аллее водитель автомобиля Toyota совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадали мужчина и женщина. Они госпитализированы. Мужчина находится в тяжелом состоянии.