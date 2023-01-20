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Аргументы Недели → Происшествия 13+

В Индии петухи нанесли смертельное ранение двум мужчинам

, 19:06 , Журналист

В Индии петухи нанесли смертельное ранение двум мужчинам
Фото: Unsplash.com

В Индии из-за петушиных боёв пострадали люди. В середине января в этой стране традиционно отмечается праздник Макара-санкранти. В этот период обычно принято устраивать петушиные бои, сопровождающиеся невероятной жестокостью.

Власти такие «ритуалы» запрещают, но это не мешает местным следовать зверским традициям. Во время петушиных сражений к ногам птиц привязываются острые шпоры, которыми они наносят друг другу удары.

И вот доигрались. От ударов петушиных шпор пострадали 20-летний Падма Рао и 43-летний Ганде Суреш. Согласно данным силовиков, Суреш был зрителем, а Рао как раз занимался тем, что привязывал к петухам острые приспособления. Оба мужчины получили серьёзные порезы ног и скончались от потери крови. Полиция уже начала процесс расследования по поводу двух смертей.

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Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.