В Индии петухи нанесли смертельное ранение двум мужчинам

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20 января 2023, 19:06 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Индии из-за петушиных боёв пострадали люди. В середине января в этой стране традиционно отмечается праздник Макара-санкранти. В этот период обычно принято устраивать петушиные бои, сопровождающиеся невероятной жестокостью.

Власти такие «ритуалы» запрещают, но это не мешает местным следовать зверским традициям. Во время петушиных сражений к ногам птиц привязываются острые шпоры, которыми они наносят друг другу удары.

И вот доигрались. От ударов петушиных шпор пострадали 20-летний Падма Рао и 43-летний Ганде Суреш. Согласно данным силовиков, Суреш был зрителем, а Рао как раз занимался тем, что привязывал к петухам острые приспособления. Оба мужчины получили серьёзные порезы ног и скончались от потери крови. Полиция уже начала процесс расследования по поводу двух смертей.