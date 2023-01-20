«Будьте любезны, кассу, пожалуйста, в мешочек положите»: в Уфе объявился «вежливый» грабитель

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20 января 2023, 18:16 Варвара Нестеренко Источник: Mash Batash

Фото: Unsplash.com. Изображение носит иллюстративный характер.

В Сети обсуждают видео, на котором неизвестный мужчина зашел в цветочный магазин и вежливо попытался совершить ограбление. На записи слышно, как он интеллигентно говорит продавщице отдать ему деньги, пока он считает до трех.

«Будьте любезны, кассу, пожалуйста, в мешочек положите, и я пойду». Послушайте, я считаю до трех, а потом начинаю действовать», – заявил злоумышленник.

Однако грабитель оказался совершенно не готов к сопротивлению со стороны храброй продавщицы, которая не только не продемонстрировала признаков беспокойства, но и проявила абсолютное безразличие к его угрозам, приказав вежливому товарищу выйти.

В этот момент в магазин зашел другой покупатель за хризантемами, неизвестный грабитель тут же развернулся и стремительно покинул магазин. Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемого ищут.

Некоторые жители Уфы в комментариях под этим видео незамедлительно поделились, что ранее «вежливый» россиянин, вооруженный ножом, уже совершил ограбление торговой точки, признавшись в любви продавщицам цветочного и вынес 50 тысяч рублей. Очевидно, к цветам любезный преступник неравнодушен.