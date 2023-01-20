Экс-футболистка сборной Англии Алекс Скотт: в 2018 году фото с Путиным спасло мне жизнь

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20 января 2023, 10:39 Источник: talksport

Экс-футболистка сборной Англии Алекс Скотт рассказала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной» один инцидент, который произошел во время чемпионата мира 2018 в России.

Девушка заказала такси, чтобы добраться до отеля. Однако водитель начал угрожать ей, говоря, что он «убивает таких, как она». Алекс Скотт не растерялась: она заявила мужчине, что завтра у нее состоится встреча с Путиным, и если таксист что-то с ней сделает, то российский президент обязательно найдет его, чтобы наказать. В качестве доказательств спортсменка продемонстрировала фотографии, сделанные в Кремле. В итоге таксист довез девушку до отеля.