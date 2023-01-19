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В Иванове убит сотрудник департамента дорожного хозяйства 32-летний Павел Федосеев

, 20:10

В Иванове убит сотрудник департамента дорожного хозяйства 32-летний Павел Федосеев
фото с сайта СКР

В Иванове убит сотрудник департамента дорожного хозяйства 32-летний Павел Федосеев. В среду, 18 января, на сайте областного управления СКР появилось сообщение, что в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено на улице Кузнецова вчера вечером. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний местный житель, который, как установили следователи СК, накануне со своим 27-летним братом Хачатуром Тарханяном приехал на встречу с чиновником с целью решить имевшийся между ними конфликт. По предварительной версии, именно Хачатур Тарханян выстрелил в оппонента.

Допрос подозреваемого в пособничестве убийству 22-летнего мужчины проведен. Продолжаются оперативно- розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения стрелявшего Тарханяна Хачатура Нерсесовича. Он объявлен в розыск и может передвигаться на автомобиле "Hyundai Solaris".

В соцсети пишут, что Павел Федосеев вышел из магазина, подъехавший на автомобиле человек расстрелял его, по предварительным данным, из  пистолета Макарова. Предположительно, на машине были установлены подложные номера.

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