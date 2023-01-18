В Москве подросток скончался от бессонницы, ему было 16 лет

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18 января 2023, 17:27 Источник: Телеграм-канал 112

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В Москве 16-летний школьник по имени Владислав скончался от бессонницы, сообщает Телеграм-канал 112.

Тело подростка нашли в квартире на Южнобутовской улице. По словам врачей, мальчик болел редкой болезнью – фатальной семейной бессонницей. Вероятно, именно это и стало причиной смерти.

По информации источника, данное заболевание считает очень редким и неизлечимым. Более того, оно передается по наследству. По разным статистическим данным, в мире зарегистрировано от 40 до 70 случаев фатальной семейной бессоницы.