В Приморье на 76-летнего пенсионера напал медведь

Сегодня стало известно, что в Партизанске медведь напал на человека. Пострадавшего 76-летнего мужчину отвезли в больницу.
Почему животное не залегло в спячку, неизвестно. Кто помог отбиться от дикого зверя местному жителю тоже неясно. На данный момент устанавливаются детали произошедшего.
Пострадавшего отвезли на машине скорой помощи. У мужчины серьезные раны головы, рук и ног. Врачи сейчас борются за здоровье пациента.
Специалистам предстоит разобраться в причинах агрессии медведя, а также поймать его, чтобы он не причинил вреда другим.