В Приморье на 76-летнего пенсионера напал медведь

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18 января 2023, 17:06 Источник: Комсомольская правда

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сегодня стало известно, что в Партизанске медведь напал на человека. Пострадавшего 76-летнего мужчину отвезли в больницу.

Почему животное не залегло в спячку, неизвестно. Кто помог отбиться от дикого зверя местному жителю тоже неясно. На данный момент устанавливаются детали произошедшего.

Пострадавшего отвезли на машине скорой помощи. У мужчины серьезные раны головы, рук и ног. Врачи сейчас борются за здоровье пациента.

Специалистам предстоит разобраться в причинах агрессии медведя, а также поймать его, чтобы он не причинил вреда другим.