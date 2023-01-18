В Липецкой области ликвидирован военнослужащий, самовольно покинувший военную часть с оружием

В Липецкой области ликвидирован вооруженный военнослужащий, который ранее самовольно покинул военную часть. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 18 января, власти региона.
Согласно последним данным, ликвидирован был военнослужащий по имени Дмитрий Перов.
В администрации Липецкой области подчеркнули, что в настоящий момент ситуация находится под контролем силовых структур. Угрозы для жителей региона нет. Уточняется, что специалисты уже приступили к проведению доследственных мероприятий.