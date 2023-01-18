В Липецкой области ликвидирован военнослужащий, самовольно покинувший военную часть с оружием

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18 января 2023, 11:37 Источник: Telegram

военный с оружием, https://unsplash.com/photos/p8n6g6l1zyg

В Липецкой области ликвидирован вооруженный военнослужащий, который ранее самовольно покинул военную часть. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 18 января, власти региона.

Согласно последним данным, ликвидирован был военнослужащий по имени Дмитрий Перов.

В администрации Липецкой области подчеркнули, что в настоящий момент ситуация находится под контролем силовых структур. Угрозы для жителей региона нет. Уточняется, что специалисты уже приступили к проведению доследственных мероприятий.