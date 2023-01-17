Прокуратура Чувашии: в Чебоксарах загорелся маршрутный автобус, пассажиры эвакуировались

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17 января 2023, 10:36 Источник: Прокуратура Чувашской Республики

Маршрутный автобус, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Чебоксарах сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

«По предварительной информации, около 8.50 в МЧС поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса №101 марки Iveco на кольце по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах», - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и устранили возгорание. Пассажиры вовремя покинули салон автобуса, пострадавших нет.

Местная прокуратура проведет проверку обслуживающей организации ООО «Автолидер», выяснит обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чувашии произошло ДТП с участием автобуса и иномарки.