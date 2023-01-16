В московской квартире нашли мумифицированное тело актера Владимира Ипатова из сериалов «Папины дочки» и «Физрук»

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16 января 2023, 15:46

Кадр из "Интернов".

Полиция приехала по адресу проживания артиста Владимира Ипатова и обнаружила его мертвым. Следов насильственной смерти не выявили. Причина случившегося - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Дочка актера еще до Нового года не могла дозвониться до отца. Заподозрив неладное, она обратилась в правоохранительные органы и вместе с полицией отправилась к Ипатову. Пришлось взломать дверь. Найдено мумифицированное тело артиста в его собственной квартире. Он скончался приблизительно месяц назад.

Актеру Владимиру Ипатову было 64 года. Он снимался в проектах «Папины дочки», «Интерны», «Склифосовский», «Физрук», «Восьмидесятые» и других. Примечательно, что впервые в кадре Ипатов оказался лишь в 49 лет, с тех пор его начали активно приглашать на эпизодические роли.