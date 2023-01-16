На Урале мужчину обвинили в убийстве экс-супруги из ревности

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16 января 2023, 12:54 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Как стало известно, в Следственном отделе по Алапаевску СУ СКР по Свердловской области предъявили обвинение 37-летнему Александру Белюшину по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина совершил убийство бывшей супруги Любови Белюшиной, матери пятерых детей.

Женщина безвестно пропала в районе 22 декабря 2022 года в Алапаевском районе. 11 января её тело обнаружили с признаками криминальной смерти. Экс-супруга задержали в качестве подозреваемого.

По предварительным данным, Белюшина, вероятно, попросила бывшего мужа отвезти её в Режевской район, где она собиралась найти себе новое жильё. Но во время поездки мужчина и женщина повздорили. Когда экс-супруги вышли из машины, Александр расправился с Любовью. В СКР отметили, что при первоначальном допросе мужчина признал свою вину, пояснив, что задушил бывшую жену из ревности. Затем он указал место, где спрятал тело женщины – в ельнике у моста.

12 января Белюшину избрали меру пресечения. Алапаевский горсуд заключил его под стражу до 11 марта. Также на заседании мужчина заявил, что не хотел убивать бывшую супругу. Тем не менее, родственники подозреваемого не верят в то, что именно Александр убил Любовь Белюшину и считают его абсолютно невиновным.