Три человека пострадали после обстрела восточной части Донецка

Три человека пострадали в результате обстрела Калининского района Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«ВФУ атаковали Калининский район Донецка, ранены три человека», - передает ведомство у себя в Telegram.
Калининский район находится в восточной части города. В понедельник утром стало известно о том, что ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО. Повреждены супермаркет, аптека и жилой дом.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили три снаряда «натовского» калибра по Петровскому району Донецка.