Три человека пострадали после обстрела восточной части Донецка

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16 января 2023, 10:26 Источник: Telegram

Украинский военнослужащий, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Три человека пострадали в результате обстрела Калининского района Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ атаковали Калининский район Донецка, ранены три человека», - передает ведомство у себя в Telegram.

Калининский район находится в восточной части города. В понедельник утром стало известно о том, что ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО. Повреждены супермаркет, аптека и жилой дом.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили три снаряда «натовского» калибра по Петровскому району Донецка.