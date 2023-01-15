Дома и больница в Бикине остались без воды из-за аварии

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15 января 2023, 14:15

В городе Бикин Хабаровского края при аварии был поврежден водопровод. В результате поломки жилые дома и районная больница оказались отрезаны от водоснабжения. Прокуратура проводит проверку.

Накануне у перекрестка Больничный и ул. Гагарина при проведении работ по прокладке труб были повреждены водопроводные сети. Работами занималось ООО «Золотой мост». Из-за аварии пришлось перекрывать водоснабжение в райбольницу. Сейчас там идут работы по устранению повреждения. К медучреждению подвозят воду. Кроме того, к месту аварии прибыл и.о. зампрокурора Бикина Алексея Янышев. Надзорное ведомство начало проверку, по итогам которой будет дана оценка деятельности предприятия и органа местного самоуправления при организации и проведении работ.