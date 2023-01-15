В Ивановской области на Волге под городом Юрьевец столкнулись два снегохода, в результате один человек погиб

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15 января 2023, 10:07 Источник: ivanovonews

фото с места происшествия, vk.com/mchsivanovo

В Ивановской области на Волге под городом Юрьевец в субботу, 14 января, вечером столкнулись два снегохода. В результате один человек погиб, один человек пострадал.

В МЧС региона сообщили, что в 17.59 по линии "112" поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища (река Волга) в трех километрах от берега города Юрьевец, Юрьевецкого муниципального района произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием.

Сотрудниками поисково-спасательного отряда пострадавший человек доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Местные СМИ пишут, что, по предварительной информации, пострадал руководитель ивановской УФАС Александр Боровков.