Латвийский город Екабпилс: людей призывают эвакуироваться

Аргументы Недели. Балтия → Происшествия 13+

14 января 2023, 21:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский город Екабпилс (Латгалия) в беде – уровень воды в реке Даугава превысил высоту защитной дамбы, достиг 8,9 метра и только бетонные ограждения еще сдерживают воду. Прочность дамбы уменьшается. Город может захлестнуть вода. Самоуправление призывает людей эвакуироваться. Жители города молят о помощи.

Чтобы дамбу не прорвало, продолжаются работы по ее укреплению уже второй день, ночь. Ситуация не становится лучше.

В районе 20 часов пятницы, 13 января, уровень воды в Даугаве достиг отметки 8, 66 метра. В пять утра субботы он был уже 8,86 метра, к восьми – 8, 9 метра.

Самоуправление Екабпилса призывает жителей эвакуироваться с правого и левого берега Даугавы. Местные власти не знают, сколько дамба сможет выдержать воды…

«Когда ее прорвет, то в город хлынет вода со льдом. Это произойдет очень быстро, и эвакуация может стать невозможной», - подчеркивается в обращении самоуправления Екабпилса к жителям города.

Что же предпринимает правительство Латвии?

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Латвии Сандрис Сабаев, глава парламента созвал заседание совета по-кризисному управление, где будут обсуждать ситуацию в Екабпилсе, аж на 15 января, на 11:00.

Почему только на 15 января, когда люди в беде? Почему? Почему?

«Для самоуправления и ответственных служб эта была тревожная ночь. Протечки в защитной дамбе появляются постоянно. До сих пор дамба справлялась со своей задачей – удерживать нагромождения льда, но в настоящее время насыпь настолько пропитана водой, что не может полностью выполнять свои функции, и вода просачивается сквозь нее», - заявил исполнительный директор Екабпилсской краевой думы Улдис Скрейверс.

Многие жители Екабпилса в шоке – им некуда эвакуироваться, нет мобильной связи, купить сим-карту другого мобильного оператора просто невозможно, люди просят о помощи.

Если честно, то сердце рвется – страна оказалась не готова к подобным несчастьям… Все в растерянности…

Бывали ли подобные случаи в Латвии? Да. Самый высокий уровень воды в истории Латвии был зафиксирован в 1981 году (8,97м) в том же Екабпилсе…

Я училась в школе, но помню, как это происходило – в 1981 году затопило полгорода, защитной дамбы не было. Я хорошо помню, что тогда людям помогала армия, взрывался лед на реке, военные оказывали помощь в эвакуации людей… Сегодня городские власти Екабпилса пытаются справиться с несчастьем в одиночестве, правительство только пару часов назад объявило, что завтра, 15 января, будут решать, что делать…

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Я видел, что вчера в аэропорт Риги привезли много солдат – заполнили три автобуса. Почему нельзя задействовать этот ресурс? Или иностранные военные не подчиняются латвийским властям? Что они делают тогда в Латвии?»

«Тут срочно выясняется, что Латвии срочно нужны не самоходы и боевые вертолеты, а самосвалы и экскаваторы!»

«А, что местная власть умеет только пушки с кладбища воровать? Затронули прах павших солдат – идет возмездие! Да, мне жаль и больно за людей, но это серьезный звоночек с небес… Кто поможет? Сейчас всех спасет только латышский язык, я так понимаю?»

«Там глыбы льда по несколько метров… Их во время СССР взрывали – сбрасывали взрывчатку с вертолетов. Сегодня даже вертолетов таких нет…»

«Премьер Кариньш, помоги людям! Где этот президент Латвии? Почему молчит? Что мы сможем сделать для людей? Давайте сами подумаем!»

Ситуация продолжает в Екабпилсе ухудшаться…