Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске

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14 января 2023, 13:37 Источник: Telegram

автобус, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после высадки одиннадцатилетнего мальчика в Красноярске из автобуса в двадцатиградусный мороз за то, что он не оплатил проезд.

Инцидент произошел 12 января. После того, как ребенка высадили из автобуса, он шел домой пешком пять остановок. На улице в тот момент было минус двадцать градусов. В пресс-службе ГСУСК региона впоследствии уточнили, что школьнику не хватило для оплаты проезда десять рублей.

Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.