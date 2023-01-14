Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Происшествия 13+

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске

, 13:37 Источник: Telegram

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высадки ребенка из автобуса на мороз в Красноярске
автобус, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после высадки одиннадцатилетнего мальчика в Красноярске из автобуса в двадцатиградусный мороз за то, что он не оплатил проезд.

Инцидент произошел 12 января. После того, как ребенка высадили из автобуса, он шел домой пешком пять остановок. На улице в тот момент было минус двадцать градусов. В пресс-службе ГСУСК региона впоследствии уточнили, что школьнику не хватило для оплаты проезда десять рублей. 

Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Политика

Общество