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14 января 2023, 12:38 Источник: СУСК РФ по Ленинградской области

сотрудник МЧС, Nikolay Gyngazov/Russian Look/ globallookpress.com

При пожаре в частном доме в Ленинградской области погибли двое детей. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 14 января, сотрудники регионального СУСК Российской Федерации.

Пожар вспыхнул в частном доме в поселке Портовое Приозерского района Ленобласти минувшей ночью. Жертвами возгорания стали двое малолетних детей.

К настоящему моменту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая состоит из следователей, сотрудников полиции и МЧС, а также эксперта. Предполагается, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.