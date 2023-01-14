Почему произошел взрыв газопровода под Паневежисом

Аргументы Недели. Балтия → Происшествия 13+

14 января 2023, 00:26

Под Паневежисом произошел взрыв газопровода. Полиция Литвы сообщила, что в результате взрыва образовался огненный столб высотой около 50м. В чем же причина взрыва?

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал. Сообщается, что жители близлежащей деревни, где проходил газопровод были эвакуированы.

Известно, что система состояла из двух проходящих параллельно газопроводов, по предварительным данным, взрыв произошел в одном из них. Вторая труба не была повреждена. Об этом сообщили представители компании Amber Grid.

Почему произошел взрыв, и как это отразится на Латвии?

Дело все в том, что это магистральный газопровод, по которому из Клайпеды в Латвию доставляют сжиженный природный газ.

Власти Литвы пока официальную причину не называют, но министр климата и энергетики Латвии Раймонд Чударс заявил – «По имеющейся информации из Литвы, это была «техническая авария». На данный момент взрыв газопровода в Литве не вызывает проблем с газоснабжением Латвии, но мы можем почувствовать эту аварию, поскольку это магистральный газопровод».

Что думают по данному поводу латвийцы?

Мнение из официальных латвийских сайтов:

«Все! Теперь цены на газ взвинтят правители Латвии! И скажут, что вся Латвия так решила!»

«Как это «техническая авария»? Растерялись наши министры… Завтра скажут, что Кремль «подорвал» - к гадалке не ходи! Тут снег пойдет – Кремль «виноват»…»

«Так Латвии газ же не нужен – так кричит правительство наше! Пусть еще сказку расскажут, что у Латвии нет прямой трубы с Россией!»

«Я не пойму, а что Латвия «тырит» тайком газ из России! А я то думал, почему правящая коалиция уходит от вопросов о российском газе в Латвии…»

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