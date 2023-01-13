В Бердянске Запорожской области взорван автомобиль главы районной ВГА Алексея Кичигина

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13 января 2023, 21:25 Источник: Telegram

Скорая помощь, Aleksander Polyakov/globallook.com

В Бердянске Запорожской области в пятницу вечером был взорван автомобиль главы районной администрации Алексея Кичигина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Кичигин вовремя заметил взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля, поэтому не пострадал. Рогов считает случившееся терактом, организованным спецслужбами Украины.

«Проведенная неудавшаяся акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района», - сообщил Рогов.