Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли исправительную колонию в Никитовском районе

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13 января 2023, 18:30 Источник: Telegram

Украинский военнослужащий, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Исправительная колония в Горловке подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

«Украинские неонацисты сегодня днем подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки)», - пишет Приходько у себя в Telegram. Он отметил, что здание повреждено. По его словам, ущерб нанесен кровле, фронтону, ограждению и водонапорной башне.

Пострадавших, как уточняет мэр Горловки, в результате обстрела нет.

Ранее сообщалось о ранении мирной жительницы Горловки в ДНР после обстрела ВСУ.