Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли исправительную колонию в Никитовском районе

Исправительная колония в Горловке подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.
«Украинские неонацисты сегодня днем подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки)», - пишет Приходько у себя в Telegram. Он отметил, что здание повреждено. По его словам, ущерб нанесен кровле, фронтону, ограждению и водонапорной башне.
Пострадавших, как уточняет мэр Горловки, в результате обстрела нет.
Ранее сообщалось о ранении мирной жительницы Горловки в ДНР после обстрела ВСУ.