Пожилая пациентка скорой помощи погибла в ДТП с автобусом в Казани

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12 января 2023, 14:25 Источник: Telegram

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В четверг, 12 января, машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Казани. Согласно последней информации МВД по Республике Татарстан, в результате случившегося погибла пожилая пациентка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 12.05 на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова в Казани.

Установлено, что столкнулись скорая помощь и пассажирский автобус 22-го маршрута. В результате аварии погибла гражданка 1942 года рождения, которую перевозили медики. Травмы получили фельдшер и женщина, сопровождавшая пожилую пациентку.