В Воронеже судят мужчину, который убил трех человек из-за своей бывшей коровы

В Воронежском областном суде рассматривается дело 55-летнего Виктора Мирского, который в 2021 году убил свою 59-летнюю односельчанку Гулистан Ибрагимову, ее 19-летнего сына Надыра и шестилетнего внука. После этого он напал на местное отделение МВД. Причиной всему этому сторона обвинения считает бытовой спор из-за коровы.
По версии следствия, мужчина обиделся на то, что соседи без его согласия забили ранее принадлежавшую ему корову. Родственница убитых рассказала, что Виктор Мирский продал животное её семье. В суде она заявила, что корова до сих пор жива.
Правоохранители выяснили, что к убийству и последующему нападению на отделение полиции мужчина подготовился довольно основательно. Он приготовил оружие и взрывчатку, купил страйкбольный костюм, шлем и глушитель. На своем автомобиле около 3 часов ночи 16 сентября он подъехал к дому Ибрагимовых и, подкараулив хозяйку во дворе, сделал два бесшумных выстрела ей в грудь и в живот. После этого мужчина зашел в дом и застрелил её спящих сына и внука.
После этого Мирский прибыл к лискинскому отделению МВД. Он установил на входе в здание самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и после взрыва попытался проникнуть внутрь. Он начал стрелять по находившимся в тот момент в отделении полицейским, но был ранен в плечо, после чего скрылся. Никто из полицейских серьёзно не пострадал, хотя Мирский в здании смог взорвать еще одну гранату. Всего самодельных взрывных устройств у него было 13. Ущерб отделению МВД оценили в 266,5 тыс. руб.
После нападения мужчина скрылся, но был задержан правоохранителями уже на следующий день. В суде Виктор Мирский заявил, что пошел на преступление из-за подлого поведения убитой, а нападение на отделение МВД назвал «вызовом режиму».
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