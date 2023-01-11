В Пензе пропал участник Высшей лиги КВН, блогер Артем Бординов

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 января 2023, 18:39

В Пензе ищут пропавшего 9 января участника Высшей лиги КВН, блогера Артема Бординова. Ориентировку опубликовал поисковый отряд "Лиза Алерт".

С 9 января 2023 года местонахождение мужчины неизвестно.

Супруга блогера обратилась в полицию после того, как он ушел из дома, не вернулся и на связь не выходит.

Приметы Артема Бординова: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза, носит усы и бороду. В тот день был одет в синюю куртку, серые штаны, черные сапоги-дутики и шапку черного цвета.