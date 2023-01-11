Начальница одного из отделов больницы Норильска похитила более 8,5 млн рублей

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11 января 2023, 17:33 Источник: МВД России

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полицейские в Норильске завершили расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделов больницы. Женщина похитила более 8,5 млн рублей.

Оперативники установили, что с января 2017 по март 2022 года 62-летняя начальница одного из отделов городской больницы фиктивно трудоустроила двух знакомых на должности уборщиков. Кроме того, ее родственники, ранее работавшие сторожем и дворником, фактически прекратили трудовую деятельность, однако продолжали числиться в штате. Злоумышленница ежемесячно делала табеля учета рабочего времени и расчета заработной платы, куда вносила ложные сведения о количестве отработанных часов.

Полицейские выяснили, что обвиняемая использовала банковские карты «мертвых душ» и тратила поступающие деньги на собственные нужды. В общей сложности за 5 лет начальница похитила более 8,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.