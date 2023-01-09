Инциденты с российскими пассажирскими самолетами за несколько дней января

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9 января 2023, 21:34 Источник: t.me/ssb_online

9 января в Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2, погибли 2 человека. Воздушное судно совершило аварийную посадку в 10 километрах от посёлка Каратайка. По предварительным данным, причина крушения - сильный ветер, обледенение и плохая видимость.

В этот же день, 9 января, самолёт «ИрАэро», летевший из якутского Магана в Магадан, разгерметизировался во время полета. Люк воздушного судна открылся в воздухе. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета, посадить судно удалось без серьезных проблем.

8 января в Перми пассажирский самолёт «Победы» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в снегу. Пассажиры не пострадали, лайнер отбуксирован на место стоянки.

7 января ТАСС сообщал, что пассажирский Boeing 737, летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Борт приземлился в Шереметьево.

6 января пассажирский самолет, следовавший по маршруту Астрахань - Казань, вернулся в аэропорт вылета. В пресс-службе аэропорта сообщили, что это произошло по техническим причинам.

В тот же день, 6 января, вернуться в аэропорт пришлось и самолету авиакомпании Azur Air, вылетевшему из Новосибирска в Таиланд. Причиной возврата в аэропорт стало повреждение лобового стекла, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

5 января, через полтора часа после вылета, подал сигнал бедствия пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Челябинск. Самолет приземлился в аэропорту Уфы. По данным ТАСС, борт принадлежит авиакомпании "Победа".

В тот же день, 5 января, самолет авиакомпании UTair, следующий из Тюмени в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт вылета. Причиной, как заявили в Уральской транспортной прокуратуре, стала неисправность системы кондиционирования.

Не слишком ли много? Может, погодные условия подвели?