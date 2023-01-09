МЧС: в Ненецком автономном округе самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, погибли два человека

В Ненецком автономном округе в понедельник, 9 января, самолет Ан-2, выполнявший рейс по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка.
По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два члена экипажа и 10 пассажиров. В ТГ-канале МЧС сообщается о гибели в результате авиакатастрофы двух человек - члена экипажа и пассажира. Эту информацию указал по телефон один из находившихся на борту людей.
Сотрудники МЧС выдвинулись к месту происшествия на снегоходах и на вертолете.
По предварительной версии, крушение рейсового самолета, который эксплуатировался АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд", произошло из-за обледенения воздушного судна.