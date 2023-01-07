Работа еженедельника «Мира новостей» парализована из-за крупной коммунальной аварии

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7 января 2023, 18:59 Источник: mirnov.ru

«Мир новостей»

Пришедший в столичный регион аномальный мороз парализовал работу издательского дома «Мир новостей», который располагается по адресу Спасский тупик 6/1.

ЧП случилось минувшим днем. В самое холодное утро января гидравлический удар вывел из строя систему отопления в подвальном помещении редакции: не выдержали трубы. Кипяток залил подвал, а пар, поднимающийся наверх, превратил кабинеты редакции в сауну, выведя из строя дорогостоящее оборудование и уничтожив важные редакционные документы.

Сотрудники редакции были удивлены нерешительными действиями представителей управляющей компании, которые на протяжении 4 часов думали, как ликвидировать аварию. В итоге на место ЧП были вызваны не только специалисты МОЭСК, но и спасатели пожарные. Последние, впрочем, только отшутились, что, как правило, тушат пожары, а тут, дескать, горячо, но не от огня, а от пребывающей воды, и отбыли на следующий вызов. Технические службы МОЭСК только под вечер ликвидировали аварию, и к утру смогли возобновить теплоснабжение здания.

В данное время идут разбирательства, поиск причин случившегося, ведь в редакции еженедельника «Мир новостей» говорят, что понесли значимые потери, нарушена стабильная работа всего издательского дома. Кто-то же должен ответить за допущенные недоработки. Или, как всегда, обвиним в ЧП природу?

В редакции заверили, что ближайший номер еженедельника «Мир новостей» выйдет в срок.