Три человека погибли при столкновении автомобиля и электрички в Ивантеевке

В результате аварии с участием электропоезда и легкового автомобиля в Подмосковье погибли три человека. Соответствующую информацию предоставили во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Согласно предварительным данным, сегодня в 7.18 иномарка во время движения по регулируемому железнодорожному переезду без шлагбаума, расположенному около платформы "Ивантеевка", допустила столкновение с электропоездом. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров.
Точные причины ДТП в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.