Три человека погибли при столкновении автомобиля и электрички в Ивантеевке

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3 января 2023, 12:00 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Dmitry Golubovich/globallook.com

В результате аварии с участием электропоезда и легкового автомобиля в Подмосковье погибли три человека. Соответствующую информацию предоставили во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Согласно предварительным данным, сегодня в 7.18 иномарка во время движения по регулируемому железнодорожному переезду без шлагбаума, расположенному около платформы "Ивантеевка", допустила столкновение с электропоездом. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров.

Точные причины ДТП в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.