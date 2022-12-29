Житель Орловской области приговорен к пожизненному лишению свободы за убийства детей

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29 декабря 2022, 16:40 Источник: Следственный комитет РФ

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следственный комитет признал виновным жителя Орловской области Шавката Шаяхмедова в совершении нескольких преступлений. Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В июне прошлого года пропала малолетняя Виктория Гнедова. Она ушла из дома и не вернулась. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 61-летний сосед семьи погибшей Шавкат Шаяхмедов. Он дал правоохранителям подробные показания и указал место нахождения тела. Оно было закопано в подвале многоквартирного дома, в котором проживал мужчина и потерпевшая.

Позже выяснились и другие преступления, совершенные Шаяхмедовым. В июле 2005 года в селе Казарь Орловской области пропал 11-летний мальчик. Ребенок пошел с Шавкатом в лес за грибами. Там мужчина совершил преступление против его половой неприкосновенности и задушил. Правоохранители нашли останки, а также предметы одежды пропавшего мальчика.

Также установлено, что в апреле 2000 года Шаяхмедов совершил преступление против половой неприкосновенности и в отношении 6-летнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года убил 32-летнюю женщину. Известно, что с жертвами обвиняемый знаком не был. Кроме того, Шаяхмедов в 2005 и 2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.