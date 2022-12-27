Следователи завели уголовное дело после убийства семьи из восьми человек в Макеевке

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27 декабря 2022, 14:00 Источник: СК РФ

табличка на здании СК РФ, Lantyukhov Sergey/news.ru via globallookpress.com

После расправы над семьей из восьми человек в Макеевке было заведено уголовное дело. Соответствующую информацию предоставили днем во вторник, 27 декабря, в Следственном комитете Российской Федерации.

Согласно последней информации, 121-м военным следственным отделом СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, которые предусмотрены пп. "а", "в", "д" и "ж" ч. 2 ст. 105 "Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", а также п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сегодня стало известно, что в Донецке были задержаны четыре человека, которые подозреваются в совершении преступления. В рамках обыска у них были найдены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему и две гранаты.