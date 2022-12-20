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Взорвавшийся газопровод в Чувашии качал газ в Европу через Украину

, 19:07

Взорвавшийся газопровод в Чувашии качал газ в Европу через Украину
Serge Fedoseev/ globallookpress.com

Газопровод, который взорвался в Вурнарском районе Чувашии, поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным СМИ, объект, где произошла авария, пересекал российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа». Она расположена в Курской области.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли трое работников газопровода.

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