Взорвавшийся газопровод в Чувашии качал газ в Европу через Украину

Газопровод, который взорвался в Вурнарском районе Чувашии, поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Об этом сообщает Lenta.ru.
По данным СМИ, объект, где произошла авария, пересекал российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа». Она расположена в Курской области.
Ранее сообщалось, что при пожаре погибли трое работников газопровода.
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