В Москве во время драки один мужчина откусил другому ухо

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 декабря 2022, 13:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В столице прямо на улице случился «боксерский поединок», в результате которого один из участников откусил другому ухо. Пришить важный орган обратно не получится.

Мужчина вышел со своими друзьями из ресторана на перекур. Там он заметил другого персонажа, оскорблявшего девушку и пытавшегося применить к ней силу. Барышня громко поинтересовалась, есть ли вообще поблизости представители сильного пола. Тут уже было решено вмешаться в ситуацию.

Между двумя мужчинами завязалась потасовка. В результате один откусил противнику часть уха, а затем быстро ретировался. Позднее врачи сообщили пострадавшему, что откусанная часть тела прижиться не сможет. Теперь он пытается подсчитать, во сколько могут обойтись пластические операции, и думает о том, стоит ли вообще прощать оппонента. Между тем, откусивший ухо извинился и просит не сдавать его в госорганы.