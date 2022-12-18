Baza: в аэропорту Пулково полиция задержала депутата-единороса Дмитрия Пирога, отказавшегося платить по ресторанному счету

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18 декабря 2022, 22:32 Источник: Телеграм-канал Baza

Депутат ГД Дмитрий Пирог. Фото: Russian State Duma Press Service/globallook.com

Бывший спортсмен, чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO, а ныне депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Пирог задержан в воскресенье в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, сопроводив пост видеозаписью задержания.

Как сообщил канал со ссылкой на своих подписчиков, парламентарий в ожидании своего рейса смотрел с друзьями в одном из ресторанов аэропорта финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. После того как официанты принесли компании счет на 20 тысяч рублей, Пирог, якобы, отказался платить и работники ресторана вызвали полицию.

В результате депутата задержали за оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о задержании в Петербурге блогера Вячеслава Полякова, подозреваемого в убийстве девушки.