Baza: в аэропорту Пулково полиция задержала депутата-единороса Дмитрия Пирога, отказавшегося платить по ресторанному счету

Бывший спортсмен, чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO, а ныне депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Пирог задержан в воскресенье в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, сопроводив пост видеозаписью задержания.
Как сообщил канал со ссылкой на своих подписчиков, парламентарий в ожидании своего рейса смотрел с друзьями в одном из ресторанов аэропорта финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. После того как официанты принесли компании счет на 20 тысяч рублей, Пирог, якобы, отказался платить и работники ресторана вызвали полицию.
В результате депутата задержали за оскорбление сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о задержании в Петербурге блогера Вячеслава Полякова, подозреваемого в убийстве девушки.