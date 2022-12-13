Суд накажет виновных в трагедии на Пермском пороховом заводе

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13 декабря 2022, 12:19

Правоохранители завершают расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит мастер участка. После отключения питания в цехе он приказал сотрудниками продолжать работу для выполнения плана и сохранения сырья. При этом он сам пострадал во время пожара.



Пожар произошёл в конце октября. В результате инцидента погибли прессовщик, слесари. Сам мастер попал в больницу с ожогами. Следственный комитет тщательно изучил все обстоятельства трагедии. Дополнительные проверки были проведены Ростехнадзором и прокуратурой.



Завод выпускает заряды к реактивным системам, разгонные комплексы, порох. До того как в цехе начался пожар, в нём отключилась электроэнергия. Многие подробности ситуации узнать не удастся из-за специфики работы предприятия. Обвиняемый сотрудник до настоящего времени находится в больнице. Если бы было остановлено производство, то часть продукции пошла бы на утилизацию, что потребовало бы новых финансовых расходов.



Пожар является вторым несчастным случаем на заводе. Весной было возгорание в цехе, где погибли трое рабочих. Тогда подробности уголовного дела не раскрывались. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил производственной безопасности.