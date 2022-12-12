Покушение совершено на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка в городе Скадовск

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12 декабря 2022, 20:35 Источник: РИА Новости

В городе Скадовск в понедельник произошел теракт. Покушение совершенно на первого заместитель руководителя администрации Херсонской области Виталия Булюка, курирующего вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов в регионе.

Теракт совершен в городе Скадовск путем подрыва автомобиля. В результате теракта погиб мирный житель.

По информации Министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, Булюк получил легкие ранения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.