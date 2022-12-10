Что известно о пожаре в торговом центре «МЕГА Химки»: ночная сварка и страховые выплаты

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10 декабря 2022, 12:28 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Пожар в гипермаркете OBI, расположенном на территории подмосковных Химок, вызвал немало вопросов. Экстренные службы получили сигнал о ЧП около 6 утра после срабатывания сигнализации. Уже через четыре минуты специалисты прибыли на место возгорания. Сначала площадь пожара была небольшой, но потом огонь начал быстро распространяться. Пламя охватило не менее 18 тысяч квадратных метров территории.

В итоге гипермаркет полностью выгорел. На видео попали даже взрывы баллонов с пропаном. Из-за этих взрывов здание обрушилось на площади около 5 тысяч квадратных метров. К сожалению, без жертв не обошлось. Погиб один человек, сотрудник ЧОП, охранявший магазин. В экстренных службах отметили, что на голову жертвы упала конструкция горевшего гипермаркета. Компенсация погибшему будет выплачена в ближайшее время со стороны ЧОП, где он работал. Мощнейший пожар удалось локализовать только к половине девятого утра, на 7 тысячах квадратных метров. Ближе к 11 часам было ликвидировано открытое горение.

Известно, что здание OBI сдавалось в аренду торговым центром «Мега Химки». Всех сотрудников магазина теперь переведут на другие должности. По данным всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может достигать отметки в 30 млрд рублей. Это рекордная величина страхового убытка по таким объектам. В самой компании заверяли, что проверка пожарной безопасности гипермаркета проводилась совсем недавно, в последний месяц осени. Но источник ТАСС в экстренных службах утверждает обратное: последняя проверка проводилась год назад, и там было выявлено почти 50 нарушений.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за сварочных работ, который проводил сторонний подрядчик. Рабочие пытались изо всех сил ликвидировать возгорание своими руками, и из-за этого время для тушения огня было потеряно.

Есть сведения, что пожар мог начаться еще в час ночи, но его долго не замечали. Вероятно, одна из искр во время сварочных работ попала на деревянную конструкцию, она начала тлеть.