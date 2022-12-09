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Суд вынес приговор за взятки экс-начальнику кафедры Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России

, 19:04

Суд вынес приговор за взятки экс-начальнику кафедры Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России

Суд вынес приговор бывшему начальнику кафедры Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Ларисе Устиновой. Она признана виновной в получении взятки.

Установлено, что Устинова с сообщниками систематически получала взятки от студентов, обещая им допуск к итоговой аттестации и успешной её сдачи. С сентября 2017 по июль 2020 года она собрала более 5 млн 700 тыс. рублей.

Экс-начальница кафедры заключила досудебное соглашение, в результате чего ей судили отдельно от других злоумышленников.

По результатам заседания Устиновой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год.

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