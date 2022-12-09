Суд вынес приговор за взятки экс-начальнику кафедры Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России

Суд вынес приговор бывшему начальнику кафедры Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Ларисе Устиновой. Она признана виновной в получении взятки.
Установлено, что Устинова с сообщниками систематически получала взятки от студентов, обещая им допуск к итоговой аттестации и успешной её сдачи. С сентября 2017 по июль 2020 года она собрала более 5 млн 700 тыс. рублей.
Экс-начальница кафедры заключила досудебное соглашение, в результате чего ей судили отдельно от других злоумышленников.
По результатам заседания Устиновой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год.