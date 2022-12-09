В Архангельске мошенники похитили у пенсионеров 1,2 млн рублей

В Архангельске в полицию обратились несколько пенсионерок, которых обманули мошенники по одинаковой схеме. Местным жительницам поступил тревожный звонок: якобы их родственники пострадали в результате ДТП. Чтобы оплатить лечение, требовались деньги.
Собрав все сбережения, женщины поспешили на помощь родным, не подозревая, что стали жертвами аферистов. Они передавали деньги приезжавшим к ним курьерам.
В ходе проведения расследования правоохранители установили двоих подозреваемых. Ими оказались 40-летний ранее судимый мужчина из Новосибирска и 24-летний иностранный гражданин. Оба они похитили у пенсионерок 1,2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники заключены под стражу. Расследование продолжается.