В Архангельске мошенники похитили у пенсионеров 1,2 млн рублей

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9 декабря 2022, 18:56

В Архангельске в полицию обратились несколько пенсионерок, которых обманули мошенники по одинаковой схеме. Местным жительницам поступил тревожный звонок: якобы их родственники пострадали в результате ДТП. Чтобы оплатить лечение, требовались деньги.

Собрав все сбережения, женщины поспешили на помощь родным, не подозревая, что стали жертвами аферистов. Они передавали деньги приезжавшим к ним курьерам.

В ходе проведения расследования правоохранители установили двоих подозреваемых. Ими оказались 40-летний ранее судимый мужчина из Новосибирска и 24-летний иностранный гражданин. Оба они похитили у пенсионерок 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники заключены под стражу. Расследование продолжается.