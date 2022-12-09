В Нижневартовске похоронили троих погибших после взрыва газа

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9 декабря 2022, 18:25 Ксения Калуга

globallookpress.com

В пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске случился взрыв газового баллона. В результате часть строения разрушилась. Погибло трое человек, среди них был маленький ребенок.

23-летняя Любовь скончалась вместе со своим сыном. Родные девушки уверены: если бы они за несколько секунд до взрыва вышли б из комнаты, то могли спасти себе жизнь, так как стены кухни выдержали взрыв. Подруга Любови Анастасия Кучкильдина также сообщила, что Гриценко вернулась с прогулки буквально за 15 минут до трагедии. Однако Любовь вместе сыном была в комнате. В результате взрыва полы рухнули с пятого по второй этаж.

Через стенку жила третья погибшая – 52-летняя Елена Ковалева, тело которой нашли под завалами. Женщина неоднократно ругалась с соседом из-за запаха газа. В тот день мужчина заявил, что лопнул баллон и сейчас всё починит. Однако решить проблему он не успел: в доме случился взрыв.