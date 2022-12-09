В Первоуральске похоронили погибшего в зоне СВО 31-летнего Данила Нарбутовских , у него остались трое детей

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9 декабря 2022, 15:09 Источник: e1.ru

фото: pixabay.com

В Первоуральске проводили в последний путь погибшего в зоне спецоперации Данила Нарбутовских. Мужчине был 31 год. У него остались жена Екатерина и трое детей. Младшей дочери только исполнился один год.

Похороны мобилизованного прошли 8 декабря. В тот день у вдовы был день рождения. «Для меня это больше не праздник», — поделилась Екатерина с журналистами E1.RU.

Во время траурной церемонии военком Первоуральска Евгений Наумов сказал: «Мы прощаемся с мобилизованным по указу президента наводчиком стрелкового взвода, до конца выполнившим свой воинский долг».

Мобилизованный сначала проходил обучение в учебной части в Елани, потом — в 32-м городке. В середине октября Данила с другими резервистами отправили в ЛНР.

Екатерина с Данилом больше шести лет жили в гражданском браке, мечтали накопить денег на красивую свадьбу. Родили двоих детей. Старшая дочь у него от первого брака.

Получив повестку, Данил уговорил Катю расписаться. После ЗАГСа сразу поехали в военторг закупать форму и спальник.

Отсрочку от мобилизации для многодетных отцов утвердили, когда Данил Нарбутовских был уже на учениях. Супруга пыталась вернуть его домой, но у нее не получилось.

Данил Нарбутовских погиб 14 ноября. Соболезнования родным и близким погибшего уральца.