Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Происшествия 13+

Предварительной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» являются нарушения при сварочных работах

, 10:06 Источник: РИА "Новости"

Предварительной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» являются нарушения при сварочных работах
сварочные работы, https://unsplash.com/photos/Wiu3w-99tNg

В ГУМЧС России по Московской области утром в пятницу, 9 декабря, заявили, что предварительной причиной пожара в ТЦ "МЕГА Химки" стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Информацию о предварительной версии возгорания предоставил сегодня начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин. Обстоятельства случившегося в ТЦ "МЕГА Химки" в настоящий момент устанавливают специалисты.

Ранее сегодня сообщалось, что версия поджога в торговом центре, которая была выдвинута ранее, не подтвердилась.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика