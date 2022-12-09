Предварительной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» являются нарушения при сварочных работах

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9 декабря 2022, 10:06 Источник: РИА "Новости"

сварочные работы, https://unsplash.com/photos/Wiu3w-99tNg

В ГУМЧС России по Московской области утром в пятницу, 9 декабря, заявили, что предварительной причиной пожара в ТЦ "МЕГА Химки" стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Информацию о предварительной версии возгорания предоставил сегодня начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин. Обстоятельства случившегося в ТЦ "МЕГА Химки" в настоящий момент устанавливают специалисты.

Ранее сегодня сообщалось, что версия поджога в торговом центре, которая была выдвинута ранее, не подтвердилась.