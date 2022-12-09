МЧС: Площадь пожара в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» в Подмосковье увеличилась до семи тысяч квадратных метров

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9 декабря 2022, 07:36 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Площадь возгорания в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье увеличилась до семи тысяч квадратных метров. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, пожару в ТЦ «Мега Химки» на 23 км Ленинградского шоссе в Химках присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

В МЧС не подтвердили распространение огня на ТЦ «Мега Химки», - передает Агентство городских новостей «Москва»

Ранее в региональном главке МЧС России информировали, что произошло загорание кровли на площади 150 метров в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки».

Авиация МЧС России приведена в готовность в связи с этим пожаром. На месте работаю пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, - передает РИА Новости.

Поджог рассматривают в качестве одной из версий случившегося. Также могло произойти короткое замыкание.