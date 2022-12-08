В Дагестане землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в 94 километрах от Махачкалы

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8 декабря 2022, 10:51

Село Гуниб, фото: vk.com/guni6

В Дагестане в четверг утром произошло землетрясение. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) распространило информацию о том, что землетрясение было зафиксировано в 09.42 мск.

Эпицентр подземных толчков находился в 94 километрах от столицы республики города Махачкала и в пяти километрах к юго-западу горного села Гуниб. Очаг залегал на глубине 40 километров.

"МК-Дагестан" пишет, что сегодня примерно в 09:45 - 09:50 подземные толчки почувствовали жители всех дагестанских городов. Землетрясение почувствовали более 90 процентов жителей Дагестана.

ГУ МЧС по Дагестану сообщило со ссылкой на сейсмостанцию РАН, что в 09:42 в пяти километрах от села Гуниб на глубине 10 км произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы 4,5 - 5, - передает "Интерфакс".

Толчки ощущались на поверхности земли

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.