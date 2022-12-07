Минобразования Северной Осетии: частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии

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7 декабря 2022, 15:16 Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Частное учреждение для временного пребывания детей дошкольного возраста лишили лицензии из-за обвинений в избиении воспитанников. Об этом информирует минобразования Северной Осетии.

Министерство образования республики опубликовала сообщение, в котором подтвердило изъятие лицензии у частного детского сада во Владикавказе.

Накануне в Сети появилась информация, согласно которой у детей, посещавших учреждение «Росинка», обнаружены ссадины и синяки. Позже с камер наблюдения было показано видео, как воспитатель бьет ребёнка головой об стол.