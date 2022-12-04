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Подозреваемая в убийстве младшего брата 14-летняя девочка задержана в Ногинске

, 14:20 Источник: СКР

Подозреваемая в убийстве младшего брата 14-летняя девочка задержана в Ногинске
фото с сайта СКР

Подозреваемая в убийстве младшего брата 14-летняя девочка задержана в Ногинске Московской области.
Мертвым в кроватке сына обнаружили родители, вернувшись домой.

Они оставляли сына и дочь-подростка одних без присмотра взрослых в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа. Малыша оставили под присмотром старшей сестры.

По версии следствия, находясь в доме с братом, сестра нанесла ему смертельные удары. От полученных травм мальчик умер.

Следователи в Ногинске возбудили уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержана сестра убитого мальчика.

Проводятся следственные действия. Допрошены родители детей, подозреваемая. Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение психолого-психиатрической. Расследование дела продолжается.

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