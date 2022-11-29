Отец и сын на рейсе из Новосибирска во Владивосток спасли двух пассажирок

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29 ноября 2022, 11:51 Источник: ВКонтакте

салон самолета, https://unsplash.com/photos/tTfDMaRq-FE

На рейсе самолета, который следовал из Новосибирска во Владивосток, двое врачей из приморской краевой клинической больницы номер 2 смогли оказать экстренную помощь сразу двум пассажиркам.

Установлено, что врач-гематолог Виталий Дубов и его отец, который является заведующим гематологическим отделением, Сергей Дубов, летели с медицинской конференции из Новосибирска во Владивосток. В какой-то момент состояние одной из пассажирок резко ухудшилось на фоне передозировки нитроглицерина. У женщины критически упало давление и начались судороги. Врачи оказали гражданке помощь и стабилизировали ее состояние.

Через десять минут потеряла сознание другая пассажирка. Ее состояние оказалось не столь критичным, поэтому ее быстро удалось привести в чувство.