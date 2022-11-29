Прокуратура проводит проверку после обрушения пристройки многоквартирного дома в Керчи

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29 ноября 2022, 10:01 Источник: Прокуратура Республики Крым

Капитальный ремонт, Elena Mayorova/Global Look Press

В Керчи произошло обрушение пристройки многоквартирного дома. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

«По поручению прокуратуры Республики Крым проводится проверка в связи с поступившим сообщением об обрушении части пристройки многоквартирного жилого дома по ул. Суворова в г. Керчи», - говорится в новостном сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям управляющей организации и представителей органов местного самоуправления.

Ранее глава городской администрации Святослав Брусаков сообщил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что 28 ноября на юге Москвы в здание врезался грузовик.