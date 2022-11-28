Сбившую насмерть мать и ребенка на северо-западе Москвы женщину уже лишали водительских прав

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28 ноября 2022, 20:03 Источник: РИА "Новости"

ДПС и скорая помощь, Elena Mayorova/Global Look Press

Женщина, которая накануне насмерть сбила на северо-западе Москвы мать и ребенка, ранее лишали водительских прав на четыре месяца. Об этом свидетельствуют данные картотеки судебных дел столицы.

В воскресенье иномарка выехала на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми. Мать и один ребенок погибли, а второй был доставлен в больницу с травмами. Сегодня в столичной прокуратуре заявили, что автоледи находилась за рулем в состоянии опьянения. Виновнице ДТП грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Установлено, что ранее женщина совершила проезд на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение ее машины с другим транспортным средством. После случившегося гражданка была лишена прав на управление машиной на четыре месяца.